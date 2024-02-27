Чего хотят женщины? Быть красивыми и счастливыми! Именно поэтому мы решили разыграть к 8 марта сертификат на массаж аромасвечами в СПА-комплексе “Spaday”, а также два набора косметики

Чего хотят женщины? Быть красивыми и счастливыми! Именно поэтому мы решили разыграть к 8 марта сертификат на массаж аромасвечами в СПА-комплексе “Spaday”, а также два набора косметики ручной работы. Призы можно выиграть для себя, а можно порадовать свою жену, сестру, подругу или маму – участвовать могут все! “Spaday” – место для настоящего релакса. Комплекс располагается