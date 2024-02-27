Правоохранители начали проверку информации о падении наледи с крыши одного из зданий в Юрьев-Польском на 12-летнего мальчика.

Правоохранители начали проверку информации о падении наледи с крыши одного из зданий в Юрьев-Польском на 12-летнего мальчика. Об этом сообщила Следственного комитета России.В региональных СМИ появилась информация, что 23 февраля 2024 года на ребёнка упала глыба льда. Мальчику понадобилась врачебная помощь.«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артёму Александровичу Кулакову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.