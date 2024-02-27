Смотрите Вести в 14.30: как рассказать о мире незрячему человеку?
Рак не приговор
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Смотрите "Вести" в 14.30: как рассказать о мире незрячему человеку?
Рак не приговор
- Высокотехнологичное лечение опухолей теперь доступно и во Владимире. Областной онкодиспансер посетила делегация Национального центра Радиологии.
Подарок семьям
- Семьям из Владимира - сертификаты на улучшение жилищных условий. Как можно потратить субсидию?
Словами описать
- Как рассказать о мире незрячему человеку? В областной библиотеке для слепых начались занятия с тифлокомментированием.