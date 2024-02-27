Смотрите Вести в 9.00: в муниципалитеты региона до конца марта приедет новая коммунальная...
Смотрите "Вести" в 9.00: в муниципалитеты региона до конца марта приедет новая коммунальная техника
Коммунальное усиление
- Оперативно взять на баланс. В муниципалитеты региона до конца марта приедет новая коммунальная техника.
Подарок семьям
- Семьи из Владимира получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Как можно потратить субсидию?
К мечте по льду
- И в поддержку детско-юношеского спорта. Во Владимире прошёл турнир по фигурному катанию на "Кубок Ирины Слуцкой".