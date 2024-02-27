Еще 13 могут в скором времени внедрить в городскую систему здравоохранения.

Еще 13 могут в скором времени внедрить в городскую систему здравоохранения.Москва продолжает тестировать и внедрять инновационные разработки в систему здравоохранения. Город закупает лучшие технологии для постоянного использования, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.В качестве примера градоначальник привел мультиплексную диагностическую панель, предназначенную для выявления возбудителей респираторных заболеваний.Система исследует биоматериал на наличие 26 самых распространенных инфекций и оперативно выявляет их. Это позволяет врачу как можно скорее приступить к лечению, написал мэр в своем ."Всего в медучреждениях успешно прошли апробацию 114 отечественных разработок, еще 13 в процессе тестирования", – уточнил Собянин.Ежегодно к пилотной программе тестирования инноваций присоединяются новые разработчики. В прошлом году появились 43 площадки, сообщил мэр.Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 14 февраля посетили столичный Центр диагностики и телемедицины. Градоначальник о внедрении цифровых технологий и искусственного интеллекта в городскую систему здравоохранения, а также доложил о строительстве и реконструкции 200 зданий поликлиник и обновлении 50 тысяч единиц медицинской техники.