Поздним вечером в понедельник, 26 февраля, в Муроме произошёл пожар.

Поздним вечером в понедельник, 26 февраля, в Муроме произошёл пожар. Об этом рассказали региональные СМИ, ссылаясь на пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.В 23.03 спасатели получили сообщение о возгорании в многоквартирном доме на Радиозаводском шоссе. На место ЧП немедленно прибыли огнеборцы. В ликвидации пожара участвовали 23 сотрудника МЧС на 6 машинах.Спасатели эвакуировали из здания 35 человек, в том числе одного несовершеннолетнего. Информации о пострадавших людях нет.