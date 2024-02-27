Место встречи изменить нельзя, Человек с бульвара Капуцинов, Москва слезам не верит и другие шедевры кино – вновом тесте от Дни.ру.

"Место встречи изменить нельзя", "Человек с бульвара Капуцинов", "Москва слезам не верит и другие шедевры кино – вновом тесте от "Дни.ру"."Служебный роман", "Семнадцать мгновений весны", "Ищите женщину" – эти и другие советские фильмы любит и пересматривает вся страна. Миллионы людей выросли на отечественных шедеврах кино, наполненных глубокой житейской мудростью.Любите ли вы фильмы из СССР. Пройдите новый тест от "Дни.ру" и попробуйте угадать актеров, блистательно исполнивших знаменитые роли в шедеврах советского кино. Вас ждут "Место встречи изменить нельзя", "Человек с бульвара Капуцинов", "Москва слезам не верит и другие картины. Удачи!1. "Служебный роман", секретарша Верочкаа. Алиса Фрейндлихб. Светлана Немоляевав. Лия Ахеджакова2. "Гараж", Валентин Сидорина. Валентин Гафтб. Андрей Мягковв. Игорь Костолевский3. "Свадьба в Малиновке", Яшка Бойкоа. Владимир Самойловб. Евгений Лебедевв. Михаил Пуговкин4. "Москва слезам не верит", Катерина Тихомироваа. Ирина Муравьеваб. Вера Алентовав. Раиса Рязанова5. "Место встречи изменить нельзя", Горбатыйа. Армен Джигарханянб. Сергей Юрскийв. Александр Белявский6. "Семнадцать мгновений весны", Генрих Мюллера. Юрий Визборб. Леонид Броневойв. Василий Лановой7. "Кавказская пленница", Шурика. Александр Демьяненкоб. Юрий Никулинв. Владимир Этуш8. "В бой идут одни "старики", Смуглянкаа. Леонид Быковб. Рустам Сагдуллаевв. Сергей Подгорный9. "Ищите женщину", мадемуазель Алисаа. Елена Соловейб. Софико Чиаурелив. Людмила Дмитриева10. "Человек с бульвара Капуцинов", Билли Кинга. Николай Караченцовб. Михаил Боярскийв. Олег ТабаковПравильные ответы на тест: 1 – в (Лия Ахеджакова), 2 – а (Валентин Гафт), 3 – в (Михаил Пуговкин), 4 – б (Вера Алентова), 5 – а (Армен Джигарханян), 6 – б (Леонид Броневой), 7 – а (Александр Демьяненко), 8 – в (Сергей Подгорный), 9 – б (Софико Чиаурели), 10 – а (Николай Караченцов).Успешно справились? Тогда предлагаем пройти еще один интересный тест и угадать по кадру фильм с народным артистом СССР .