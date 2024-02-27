SHAMAN – признанный лидер российской эстрады, поднявшийся на волне патриотических настроений. Для поклонников творчества звезды Дни.ру подготовили сложный тест. Сможете ответить на все вопросы?

SHAMAN – признанный лидер российской эстрады, поднявшийся на волне патриотических настроений. Для поклонников творчества звезды "Дни.ру" подготовили сложный тест. Сможете ответить на все вопросы?Всего за два года автор и исполнитель песен SHAMAN покорил сердца миллионов россиян. Сегодня он один из самых востребованных и высокооплачиваемых артистов. Насколько хорошо вы знакомы с творчеством звезды? Сложный тест от "Дни.ру" позволит проверить это.1. С участия в каком проекте SHAMAN начал творческий путь?а. "Фактор А"б. "Голос"в. "Фабрика звезд"2. Кто был наставником певца в шоу "Голос"?а. Дима Биланб. Леонид Агутинв. Пелагея3. Что Григорий Лепс подарил Ярославу Дронову?а. Автомобильб. Казачью шашкув. Крест4. С какой скоростью ехал потерявший контроль лирический персонажSHAMAN'а в песне "Луна"?а. 60 км/чб. 240 км/чв. Со скоростью света5. Какая певица не участвовала в съемках клипа "Встанем"?а. Полина Гагаринаб. Надежда Бабкинав. Лариса Долина6. ПочемуSHAMANпрекратил сотрудничество с Виктором Дробышем?а. Идеологический конфликтб. Истек срок контрактав. Переезд продюсера7. Куда должна была попасть муза звезды в песне "Улетай"?а. Родной крайб. Горный Алтайв. Бали или Тай8. Как называется дебютный двойной альбом музыканта?а. "Я русский"б. SHAMANв. "Сделано в России"9. От чего должна была застыть кровь в песне "Сердце плачет и болит"?а. От горяб. От холодав. От злости10. За какую песнюSHAMANполучил премию Music Box Gold?а. "Встанем"б. "Я русский"в. "Мой бой"Правильные ответы на тест: 1 – а ("Фактор А"), 2 – в (Пелагея), 3 – в (Крест), 4 – б (240 км/ч), 5 – а (Полина Гагарина), 6 – б (Истек срок контракта), 7 – в (Бали или Тай), 8 – в ("Сделано в России"), 9 – б (От холода), 10 – а ("Встанем").