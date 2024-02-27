SHAMAN – признанный лидер российской эстрады, поднявшийся на волне патриотических настроений. Для поклонников творчества звезды Дни.ру подготовили сложный тест. Сможете ответить на все вопросы?
SHAMAN – признанный лидер российской эстрады, поднявшийся на волне патриотических настроений. Для поклонников творчества звезды "Дни.ру" подготовили сложный тест. Сможете ответить на все вопросы?
Всего за два года автор и исполнитель песен SHAMAN покорил сердца миллионов россиян. Сегодня он один из самых востребованных и высокооплачиваемых артистов. Насколько хорошо вы знакомы с творчеством звезды? Сложный тест от "Дни.ру" позволит проверить это.
1. С участия в каком проекте SHAMAN начал творческий путь?
а. "Фактор А"
б. "Голос"
в. "Фабрика звезд"
2. Кто был наставником певца в шоу "Голос"?
а. Дима Билан
б. Леонид Агутин
в. Пелагея
3. Что Григорий Лепс подарил Ярославу Дронову?
а. Автомобиль
б. Казачью шашку
в. Крест
4. С какой скоростью ехал потерявший контроль лирический персонаж
SHAMAN'а в песне "Луна"?
а. 60 км/ч
б. 240 км/ч
в. Со скоростью света
5. Какая певица не участвовала в съемках клипа "Встанем"?
а. Полина Гагарина
б. Надежда Бабкина
в. Лариса Долина
6. Почему
SHAMAN
прекратил сотрудничество с Виктором Дробышем?
а. Идеологический конфликт
б. Истек срок контракта
в. Переезд продюсера
7. Куда должна была попасть муза звезды в песне "Улетай"?
а. Родной край
б. Горный Алтай
в. Бали или Тай
8. Как называется дебютный двойной альбом музыканта?
а. "Я русский"
б. SHAMAN
в. "Сделано в России"
9. От чего должна была застыть кровь в песне "Сердце плачет и болит"?
а. От горя
б. От холода
в. От злости
10. За какую песню
SHAMAN
получил премию Music Box Gold?
а. "Встанем"
б. "Я русский"
в. "Мой бой"
Правильные ответы на тест: 1 – а ("Фактор А"), 2 – в (Пелагея), 3 – в (Крест), 4 – б (240 км/ч), 5 – а (Полина Гагарина), 6 – б (Истек срок контракта), 7 – в (Бали или Тай), 8 – в ("Сделано в России"), 9 – б (От холода), 10 – а ("Встанем").