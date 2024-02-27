Трагедия в Собинском районе: на пожаре погибла женщина В пресс-службе МЧС России по Владимирской...

Трагедия в Собинском районе: на пожаре погибла женщинаВ пресс-службе МЧС России по Владимирской области сообщили, что 27 февраля в 10:51 произошёл пожар в Собинском районе, в деревне Омофорово.Причиной возгорания стала неисправность дымохода отопительной печи.Увы, на месте происшествия была обнаружена погибшая женщина.В данный момент следственные органы проводят проверку обстоятельств случившегося.В МЧС напоминает о важности отслеживания состояния отопительных приборов: «… Регулярная проверка и обслуживание не только предотвратят возможные несчастные случаи, но и обеспечат безопасность ваших домов и близких. Не забывайте приглашать квалифицированных специалистов для осмотра и ремонта отопительных систем, чтобы избежать подобных трагедий в будущем».Фото: freepik.com