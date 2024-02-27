Об этом рассказали сотрудники пресс-службы региональной прокуратуры.

У жителя Петушинского района отобрали мотоцикл из-за пьяной езды. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы региональной прокуратуры.Преступление гражданин совершил в августе прошлого года. Мотоциклиста за рулём «Ижа» остановили в Костерёво. Дорожные инспекторы сразу определили у водителя признаки алкогольного опьянения, призвав его пройти медосвидетельствование, но тот отказался.Его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Также его лишили прав на два года, а мотоцикл конфисковали в доход государства.Пока что приговор не вступил в законную силу.