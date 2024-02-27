Школьник пытался сорвать урок английского, но наказали за это педагога.

Школьник пытался сорвать урок английского, но наказали за это педагога.Вы что делаете?!Утром 22 февраля в социаль­ных сетях появилось видео, которое, как позднее выяснили, сняли в одном из учебных учреждений областного центра.На 13 секунд в кадр попадают учитель и ученик седьмого класса: педагог хватает сидящего за партой школьника и бьёт рукой по голове. Ребёнок со словами «вы что делаете?» пытается прикрыть голову руками, но мужчина продолжает наносить удары. После этого ролик обрывается.Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. Однако из собственных источников «АиФ» удалось узнать, что мальчик находится на индивидуальном обучении, в том числе из-за «поведенческих отклонений». 21 февраля, ожидая другого педагога, он попросился на занятие по английскому, где стал отвлекать других детей от урока, на замечания не реагировал, класс покинуть тоже не захотел. После этого учитель применил силовой метод.В полиции региона пояснили, что видео нашли во время мо­ниторинга соцсетей, ранее им сообщений по этому случаю не поступало.В прокуратуре и следственном комитете области уточнили, что по этому факту проводят проверку.За граньюВ самой учебном учреждении не стали отрицать факт произошедшего. По словам директора школы Андрея Рудницкого, учитель работал у них достаточно давно и зарекомендовал себя не только как хороший специалист, но и как добрый человек. Конфликт же, по его мнению, произошёл не на пустом месте.Мальчик, по словам руководителя учреждения, «очень сложный». И если женщины-педагоги могли каким-то образом найти общий язык или сгладить некоторые моменты, то мужчина оказался «немного другим». Но это не оправдывает учителя.– Педагог не имеет права поднимать руку на ребёнка ни в какой ситуации, каким бы плохим ни был ученик и какие бы отношения у него ни сложились с учителем, – уверен директор.Аналогичного мнения придерживаются и городские власти. Мэрия распространила видеокомментарий руководителя городского управления образования Романа Чуркина, который подтвердил, что по итогам проведённой проверки учитель будет уволен.Под статьёйПользователи разделились на два лагеря – на тех, кто жалел ученика, и тех, кто встал на сторону педагога.– Мне очень нравится этот учитель! На уpоках всегда всё спокойно объясняет, потом даёт нам задание. Если видит, что кто-то не понял, обязательно объяснит ещё раз. Никогда он не кричал, грубо себя не вёл, – рассказала ученица пятого класса этой же школы.– Моя дочь раньше английский не любила, а с этим учителем просто влюбилась в предмет. Он очень добрый, отзывчивый, харизматичный. По нему видно, что любит детей, что учительcтво – это его призвание. Я искренне не понимаю, как можно было довести такого спокойного человека, – говорила мама ещё одной школьницы.Однако немало людей осуждают методы воспитания педагога, говоря, что ни при каких обстоятельствах взрослый мужчина не должен поднимать руку на ребёнка, тем более бить его по голове.Пока жители области в комментариях отстаивали свои мнения, на педагога возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение работником образовательной организации обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), расследование которого находится под контролем городского прокурора.Мнение экспертаПомощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина:– Следователи осмотрели место проис­шествия, назначили судебную медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести причинённого вреда здоровью ребёнка. Продолжают допрашивать руководство школы, изымают соответствующую документацию, устанавливают обстоятельства произошедшего.Во время расследования дадут правовую оценку деятельности должностных лиц образовательного учреждения.