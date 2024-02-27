Более 4 тысяч преступлений совершено во Владимире за 2023 год.

Число преступлений во Владимире снизилось на 5% и достигло отметки в 4617 в 2023 году. Соответствующую информацию во вторник, 27 февраля, сообщила пресс-служба мэрии.Также отмечается снижение уровня преступности в общественных местах до 21,9% и на улицах до 22,7%.Однако серьезной проблемой остается увеличение случаев дистанционных мошенничеств. С начала текущего года аферисты обманули 75 жителей Владимира, причинив общий ущерб в размере 30 миллионов рублей.