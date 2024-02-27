В текущем году в региональной столице планируется благоустроить свыше 80 дворовых территорий многоквартирных домов.

В текущем году в региональной столице планируется благоустроить свыше 80 дворовых территорий многоквартирных домов. Об этом рассказала администрации Владимира.Работы пройдут в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».Сегодня составляется перечень дворов, в которых предстоит ремонт. Отмечается, что на территориях заасфальтируют проезды и восстановят тротуары. Также там появятся новые лавочки и урны.