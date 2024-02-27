Люди живут в домах, которые могут развалиться в любой момент.

Люди живут в домах, которые могут развалиться в любой момент.Во всём виноват снег?На прошлой неделе прокуратура области рассказала сразу о двух случаях обрушения крыш в многоквартирных домах.Первый инцидент произошёл вечером 20 февраля в Кольчугине, где на бетонное основание чердака трёхэтажки на ул. Мира рухнул кусок кровли – прямо над вторым и третьим подъездами.К счастью, никто не пострадал. Расселять жильцов также не потребовалось – квартиры не повредило, в отличие от системы отопления: коммунальщикам пришлось срочно её восстанавливать. Как уточнили в надзорном ведомстве, ближе к полуночи в повреждённый дом подали тепло. Официаль­ную причину ЧП пока не озвучили, но есть версия, что в обрушении виноваты снежные завалы, которые вовремя не убрали с крыши.Уже через сутки аналогичный случай зафиксировали в Коврове. В ночь на 21 февраля с дырой в центре кровли оказался многоквартирный дом в мкр-не Ковров-2.Проверяющие, которые сразу же выехали на место вместе с представителями местных властей и прокуратуры, установили, что жители могут остаться у себя: угрозы нет.Уже на следующее утро подрядчик начал ремонтировать крышу, на эти цели мэрия города оружейников обещала выделить около 4 млн руб.Пугающая трещинаЗачастую жители не ждут, когда на их головы рухнет потолок, и начинаю бить тревогу гораздо раньше. Так поступили судогодцы из общежития на ул. Коммунистической, когда в одном из подъездов на первом этаже дома 1969 года постройки просела стена, которая вместе с потолком пошла трещинами. Тем же вечером люди перебрались к родственникам. Тех, у кого такой возможности не было, разместили в общежитии местного техникума. Возле входа на всякий случай выставили пост полиции.В это время дом обследовали. К счастью, обошлось. Разрушения оказались не столь масштабными: наружные и внутренние несущие стены здания были целы, швы между плитами перекрытий над первым этажом не повредило. Уцелели и помещения со второго по пятый этаж, несущие балки и отделка.Сотрудники прокуратуры проверили управляющую организацию ООО «Жилищник», которая следили за состоянием постройки, и нашла нарушения, за что директору УК внесли представление.В надзорном ведомстве уточнили, что специалисты уже подготовили проектно-сметную документацию. По подсчётам, ремонт обойдётся более чем в 1,4 млн руб.«Неразумные» срокиЕсли власти Коврова пообещали уже в ближайшее время привести в порядок дом с трещиной, то жители Лакинска в этом вопросеуповают только на прокуратуру.Дело в том, что развалюху на пр-те Ленина, 59 в Лакинске признали аварийной и подлежащей сносу, но переселить людей обещали лишь к концу 2025 года.Сотрудники надзорного ведомства совсем не уверены, что постройка достоит до указанного срока. Как рассказали в прокуратуре области, в доме разрушен цоколь, торчат провода электропроводки, в кирпичной кладке зияют трещины, полы проваливаются, а стены давно отсырели.– После обследования, сделанного специализированной организацией, сделали вывод, что здание непригодно к эксплуатации. А столь длительный срок расселения нельзя признать разумным, поскольку есть реальная угроза обрушения, –пояснили в прокуратуре.Фемида также встала на сторону жителей. Теперь собственникам должны выплатить компенсации за жильё, а для соцнанимателей – найти аналогичный вариант.Мнение экспертаСтарший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова:– Только в прошлом году 80 жителей области получили благоустроенное жильё взамен аварийного, ещё 87 выплатили компенсации за непригодную к эксплуатации недвижимость на общую сумму более 100 млн руб.