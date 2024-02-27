С потеплением на улице обрушение крыш домов в области приобретает уже массовый характер. На этот раз инцидент произошел в Киржаче. Рухнула кровля двухэтажного кирпичного дома №10 на улице 40

С потеплением на улице обрушение крыш домов в области приобретает уже массовый характер. На этот раз инцидент произошел в Киржаче. Рухнула кровля двухэтажного кирпичного дома №10 на улице 40 лет Октября. Обрушилась часть двускатной шиферной крыши. К счастью, никто не пострадал. Об инциденте сообщает областная прокуратура. Именно в надзорное ведомство поступил звонок о происшествии в