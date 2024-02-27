В Киржаче проходит проверка по факту обрушения крыши многоквартирного дома. По информации...

В Киржаче проходит проверка по факту обрушения крыши многоквартирного дома.По информации пресс-службы региональной прокуратуры, сегодня (27 февраля) в 9:00 поступила информации об обрушении части двухскатной шиферной крыши в двухэтажном кирпичном многоквартирном доме в Киржаче (дом №10, ул. 40 лет Октября), находящемся в управлении ООО «Монолит».На место незамедлительно выехал прокурор района Виталий Коленков и его заместитель Игорь Маркин.Уточняется, что было осмотрено место происшествия, организована прокурорская проверка.В данный момент установлено, что обрушение произошло над двумя квартирами на втором этаже здания. К счастью, там нет постоянно проживающих семей.«… Во избежание аварийных ситуаций в жилых помещениях произведено отключение газового оборудования. В настоящее время ведутся работы по расчистке кровли. К устранению последствий аварии управляющей организацией привлечены 2 бригады из 8 человек, а также 2 единицы техники (трактор и вышка)… » - сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По результатам организованной проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего.Фото: https://vk.com/vladprok33