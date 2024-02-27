В Кольчугинском районе администрацию через суд обязали отремонтировать центральную котельную По...

В Кольчугинском районе администрацию через суд обязали отремонтировать центральную котельнуюПо информации региональной прокуратуры, ещё осенью прошлого года была проведена проверка готовности администрации Кольчугинского района к прохождению отопительного периода.В процессе были обнаружены нарушения, связанные с «длительным непринятием органом местного самоуправления мер по проведению ремонта центральной котельной».«… Вопреки требованиям законодательства о промышленной безопасности и правил технической эксплуатации энергоустановок, сооружения баков-аккумуляторов горячей воды содержатся в ненадлежащем техническом состоянии: вокруг них отсутствует обваловка и отмостка, отвод воды с обвалованной территории не организован. Специальная обваловка препятствует внезапному выбросу горячей воды в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в связи с чем эксплуатация котельной без соблюдения данных требований создает риск возникновения техногенной аварии...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Это, к слову, стало одной из причин неутверждения органами Ростехнадзора паспорта готовности муниципального образования к отопительному сезону.А также в стенах водяного аккумулятора сотрудниками прокуратуры были зафиксированы сквозные отверстия.По указанным фактам межрайонным прокурором вносилось представление главе администрации Кольчугинского района. Правда, нарушения так и не были устранены.Сообщается, что в суд было направлено исковое заявление об обязании администрации Кольчугинского района организовать комплекс работ по ремонту котельной, которое удовлетворено.В данный момент устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: freepik.com