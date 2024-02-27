В экспозицию вошли работы Ольги Куранской, Татьяны Дехтеревой, Александра Максимова, Виктора Корецкого и Генриха Стопы.

В Центральном выставочном зале Манеж с 2 по 14 марта пройдет камерная выставка живописи Облик женщин в столице. Она приурочена к празднованию Международного женского дня. В экспозицию вошли работы художников XX века, героинями которых стали их современницы.Гости Манежа увидят текстильное панно Ольги Куранской, где изображены сотрудницы Трехгорной мануфактуры — одного из крупнейших предприятий в стране. В 1980-е годы на фабрике поставили производственный рекорд — выпустили 200 миллионов метров ткани. Художник-монументалист Ольга Куранская создавала оформление Дворца Советов, Международного детского центра Артек, Центрального дома работников искусств.В экспозицию вошли произведения Виктора Корецкого — советского графика, плакатиста, заслуженного художника РСФСР. Сюжеты его картин посвящены повседневным образам жительниц столицы.Среди экспонатов также есть три написанных темперой женских образа авторства Татьяны Дехтеревой, литография Александра Максимова — портрет женщины, окруженный традиционными узорами городецкой росписи, а также серия линогравюр Спортивные ритмы Генриха Стопы.Выставка будет работать 2–7 марта c 13:00 до 21:00, 13 и 14 марта — с 09:00 до 20:00 (закрыта с 8 по 12 марта). Куратор — Любовь Уварцева.