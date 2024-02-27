В Муроме двое несовершеннолетних подозреваются в жестоком избиении мужчины. По предварительным...

В Муроме двое несовершеннолетних подозреваются в жестоком избиении мужчины.По предварительным данным, в феврале 2024 года в вечернее время несовершеннолетние 2007 и 2008 года рождения находились в подъезде многоквартирного дома на территории Мурома. В дальнейшем у них возник конфликт с одним из жильцов дома.В пресс-службе СУ СУ России по Владимирской области сообщили, что мужчину 1975 года рождения избили, после чего с места происшествия молодые люди скрылись.«… В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью. Следователем СК проводятся допросы свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также проверку условий жизни и воспитания подозреваемых, установление причин, способствовавших совершению преступления. Решается вопрос об избрании молодым людям меры пресечения...» - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Фото: freepik.com