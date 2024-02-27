Инцидент произошел 4 февраля. 16-летние подростки находились в подъезде одного из бывших общежитий в Муроме. Парни распивали алкоголь. Дело было вечером. По данным источника “Шестого

Инцидент произошел 4 февраля. 16-летние подростки находились в подъезде одного из бывших общежитий в Муроме. Парни распивали алкоголь. Дело было вечером. По данным источника “Шестого канала”, пьяные ребята решили покурить и пошли “стрелять” сигареты у жильцов дома. Мужчина, который открыл дверь, выразил парням свое недовольство по поводу их поведения. Подростки озверели и накинулись на жильца.