В Муроме из-за пожара в квартире сотрудниками МЧС эвакуировано 35 человек, в том числе 1...

В Муроме из-за пожара в квартире сотрудниками МЧС эвакуировано 35 человек, в том числе 1 ребенокНочью, 26 февраля 2024 года на Радиозаводском шоссе округа Муром произошел пожар в многоквартирном жилом доме.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания составила 10 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Сотрудники МЧС эвакуировали 35 человек, из них одного ребенка.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 23 человека личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области