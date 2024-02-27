Палата для платных родов – уютное помещение с затемненными окнами, которое полностью соответствует всем санитарным правилам, подчеркнули в областном перинатальном центре. Новый

Палата для платных родов – уютное помещение с затемненными окнами, которое полностью соответствует всем санитарным правилам, подчеркнули в областном перинатальном центре. Новый индивидуальный родовый зал откроется скоро после ремонта. Там для рожениц будут доступны такие удовольствия, которых точно нет в обычных палатах: музыкотерапия, ароматерапия и другие виды немедикаментозного обезболивания родов. Кроме того, в помещении будет