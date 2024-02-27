Там для женщин будут предусмотрены арома- и музыкотерапия, а также фитбол и новые методы немедикаментозного обезболивания.

В перинатальном центре Владимира появится зал для родов по контракту. Там для женщин будут предусмотрены арома- и музыкотерапия, а также фитбол и новые методы немедикаментозного обезболивания.Кроме того, помещение с затемнёнными окнами будет оснащено фетальным монитором и устройствами для слежения за состоянием роженицы. Партнёр, кстати, сможет разместиться рядом на диване.Чтобы попасть на роды в контрактный кабинет, необходимо зайти в раздел «Пациенту» на сайте областного перинатального центра. После этого женщина должна будет выбрать врача и прийти к нему на приём во вторник без предварительной записи с 14:00 до 16:00.