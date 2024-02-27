Во Владимире удалось локализовать два очага кори. Случаи заболевания были выявлены в гимназии №39 и детском саду №12. Оба факта подтвердили в региональном Роспотребнадзоре. Гимназисты

Во Владимире удалось локализовать два очага кори. Случаи заболевания были выявлены в гимназии №39 и детском саду №12. Оба факта подтвердили в региональном Роспотребнадзоре. Гимназисты отправились на внеплановые каникулы, которые длились неделю. За это время в здании школы специалисты провели санитарную обработку. Юлия Каркаваниди, представитель регионального Роспотребнадзора В 39 гимназии лабораторно подтверждено три случая заболевания