Причиной трагедии стала печь, а точнее – ее неисправный дымоход. Как сообщили в МЧС, пожар произошел сегодня, 27 февраля, около 11 часов утра. Загорелся частный дом в деревне Омофорово. На

Причиной трагедии стала печь, а точнее – ее неисправный дымоход. Как сообщили в МЧС, пожар произошел сегодня, 27 февраля, около 11 часов утра. Загорелся частный дом в деревне Омофорово. На место прибыли пожарные, они и обнаружили в доме тело погибшей женщины. На данный момент следственные органы проводят проверку обстоятельств случившегося. В МЧС напоминают – отопительные