Ртутные лампы в Суздальской районной больнице, как оказалось, просто складывали в подсобку, даже если они повреждены и не упакованы. Такие лампы относятся к отходам 1 класса опасности, то

Ртутные лампы в Суздальской районной больнице, как оказалось, просто складывали в подсобку, даже если они повреждены и не упакованы. Такие лампы относятся к отходам 1 класса опасности, то есть они чрезвычайно опасны как для человека, так и для окружающей среды. Дело в том, что больница не стала заключать со специализированной организацией договор на утилизацию. Вместо