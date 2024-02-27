Правоохранители выявили нарушения при накоплении и хранении опасных отходов в ГБУЗ ВО «Суздальская РБ».

Правоохранители выявили нарушения при накоплении и хранении опасных отходов в ГБУЗ ВО «Суздальская РБ». Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В частности, медучреждение не заключило договор со специальной фирмой на утилизацию отходов I класса опасности. Меж тем в подсобке больницы складывали отработанные ртутные лампы. Приборы были без упаковки, а некоторые светильники оказались повреждены.В адрес главврача внесли прокурорское представление. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности, а опасные лампы утилизировали.«Кроме того, в отношении ответственного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ», - отмечается в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.