В Суздальской районной больнице хранили отходы первого класса опасности. Как стало известно, в...

В Суздальской районной больнице хранили отходы первого класса опасности.Как стало известно, в нарушение требований закона ГБУЗ ВО «Суздальская РБ» не заключила договор со специализированной организацией на утилизацию отходов первого класса опасности.«… Накопление и хранение отработанных ртутных ламп осуществляется в подсобном помещении медицинской организации, бывшие в использовании световые приборы хранятся навалом, вне герметичной упаковки, часть из них имеет повреждения...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Сообщается, что главному врачу медицинского учреждения внесено представление, которое признано обоснованным.И виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Уточняется, что в данный момент данный момент отработанные люминесцентные лампы утилизированы.В отношении ответственного лица возбуждено дело об административном правонарушении («несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении обезвреживании отходов производства и потребления»).Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области