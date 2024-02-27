В Суздальской районной больнице хранили отходы первого класса опасности.
Как стало известно, в...
В Суздальской районной больнице хранили отходы первого класса опасности.
Как стало известно, в нарушение требований закона ГБУЗ ВО «Суздальская РБ» не заключила договор со специализированной организацией на утилизацию отходов первого класса опасности.
«… Накопление и хранение отработанных ртутных ламп осуществляется в подсобном помещении медицинской организации, бывшие в использовании световые приборы хранятся навалом, вне герметичной упаковки, часть из них имеет повреждения...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сообщается, что главному врачу медицинского учреждения внесено представление, которое признано обоснованным.
И виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Уточняется, что в данный момент данный момент отработанные люминесцентные лампы утилизированы.
В отношении ответственного лица возбуждено дело об административном правонарушении («несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении обезвреживании отходов производства и потребления»).
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области