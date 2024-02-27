В Юрьев-Польском местный житель выращивал на приусадебном участке коноплю.
В середине февраля у...
В Юрьев-Польском местный житель выращивал на приусадебном участке коноплю.
В середине февраля у 40-летнего жителя (в его частном доме) одного из районных сел полицейские обнаружили и изъяли более 120 граммов частей конопли и около 55 граммов готовой к потреблению марихуаны.
Оперативники установили, что ранее мужчина выращивал растения на приусадебном участке.
«… Коноплю впоследствии он высушивал и хранил по месту жительства с целью дальнейшего потребления. Сотрудники полиции также изъяли электронные весы и курительные принадлежности...» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
22 февраля следователем следственного отделения ОМВД России по Юрьев-Польскому району было возбуждено уголовное дело.
Фото: freepik.com