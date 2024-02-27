Владимирская область вошла в топ-15 по санаторному отдыху в Центральной России Речь идёт про итоги...

Владимирская область вошла в топ-15 по санаторному отдыху в Центральной РоссииРечь идёт про итоги 2023 года. По данным Санатории-России.рф, в санаториях Владимирской области отдыхающие провели более 208 тысяч ночей в 2023 году. Это на 6% больше, чем в 2022 году.Владимирская область - на 14 месте в Центральной России по числу ночевок в санаториях.Любопытно, что отдыхающие старше 55 лет традиционно лидируют по количеству гостей санаториев.Увеличилось число отдыхающих в возрасте от 35 до 44 лет. Эта категория стала второй по количеству гостей санаториев.Возрастная категория от 45 до 54 лет переместились на третье место.Отмечается огромный спрос на здравницы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кардиологии.По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, все больше россиян делают ставку не на зарубежный отдых, а приобретают путевки для отдыха в отечественных санаториях, выбирая профилактику и сохранение здоровья.В первую пятерку в Центральной России вошли: Московская (3 млн 517 тыс.), Воронежская (770 тыс.), Ярославская (683 тыс.), Ивановская (627 тыс.) и Тульская (510 тыс.) области.Фото: freepik.com