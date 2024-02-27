Владимирские пенсионеры получат рекордную индексацию к пенсии. В ноябре 2023 года Президент России...

Владимирские пенсионеры получат рекордную индексацию к пенсии.В ноябре 2023 года Президент России Владимир Путин одобрил закон об индексации пенсионных выплат неработающим пенсионерам на 7,5% (ФЗ № 540 от 27.11.2023).С 1 марта 2024 года россиянам, которым в феврале исполнилось 80 лет и больше, начислят двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости – 16 269,76 рубля.Ее автоматически произведут на пенсионный счет, а получать ее можно со следующего месяца.Инвалидам 1 группы полагается повышенная в два раза фиксированная выплата к пенсии по инвалидности. Однако, если пенсионер и инвалид, и старше 80 лет, то прибавку он сможет получать только по одному критерию.Фото: freepik.com