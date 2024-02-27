Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Алексей Говырин.

До конца 2024 года владимирские власти потратят 364 миллионов рублей на ремонт шести школ в регионе. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Алексей Говырин у себя в телеграме.Так, привести в порядок планируется образовательные учреждения в селе Бабаево, посёлках Гусевский и Зименки. Кроме того, капитальный ремонт предусматривается для муромских школ №4 и №8, а также №26 во Владимире. На 48 миллионов рублей областных средств будет отреставрирована школа №20 в Муроме.Крупную часть денег выделено из федерального бюджета – это 317 миллионов рублей. Кроме того, Министерство просвещения одобрило заявку на капремонт еще 42 школ до 2026 года. Работы будут состоять из ремонта отмосток, цоколя, фундамента, кровли и потолков. Также предусмотрены перекрытия полов, косметический марафет и утепление фасада.