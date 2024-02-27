Владимирский областной суд рассмотрит дело о незаконном производстве более 53 кг...

Владимирский областной суд рассмотрит дело о незаконном производстве более 53 кг наркотиков.Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителей города Москвы (1983 и 1963 года рождения), причастных к незаконному производству наркотических средств в особо крупном размере.Сообщается, что нарколаборатория была организована в деревне Ставрово Вязниковского района.«… Установлено, что злоумышленники в апреле 2023 года организовали в нежилом строении, расположенном в одном из населенных пунктов Вязниковского района Владимирской области, нарколабораторию по производству наркотического средства мефедрон (4-метилметкатинон). В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у обвиняемых правоохранительными органами изъято 53,4 кг указанного наркотического средства, а также оборудование и химические реактивы для его производства...» - рассказали в пресс-службе ФСБ России по Владимирской области.В феврале 2024 года материалы уголовного дела (с утвержденным обвинительным заключением) были направлены для рассмотрения в суд, информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото: пресс-служба УФСБ России по Владимирской области