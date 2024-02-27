Владимирский онкодиспансер посетила делегация Национального центра Радиологии Владимирский...

Владимирский онкодиспансер посетила делегация Национального центра РадиологииВладимирский онкодиспансер посетила делегация Национального Медицинского Исследовательского Центра Радиологии Минздрава России. Эксперты регулярно приезжают в регион, чтобы поделиться опытом, проконсультировать региональных коллег. О новой технике и технологиях - Вера Куликова.Владимирский областной онкодиспансер в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" оснастили новейшим оборудованием.Это лучевые установки, компьютерный томограф для топометрии, хирургическое оборудование и аппаратура для проведения молекулярно-генетических исследований, по результатам которых врачи назначают таргетные препараты.По словам Андрея Шейко, все это позволяет повысить качество оказания онкологической медицинской помощи в области и шансы на выздоровление каждого отдельно взятого пациента.- Получили также возможность и проведения более современных методик: стереотоксическую лучевую терапию, радиохирургию. Если раньше кибергамма нож, супер прицельное облучение каких-то мелких очагов, метастазов, какого-то раннего рака легкого, рака предстательной железы.Подобные операции раньше проводились только в крупных федеральных онкоцентрах. Теперь они доступны во Владимире.Андрей Шейко, заведующий радиотерапевтическим отделением №2 Владимирского областного онкодиспансера:- В рамках национального проекта Здравоохранение мы, наконец-то, получили второй линейный ускоритель, который нам необходим для работы, для обеспечения лучевой терапии очень большого количества пациентов. Если пару лет назад мы пролечивали всего тысячу пациентов в год, то в последние два года эта цифра увеличилась на 23 процента и сейчас мы приближаемся к полутора тысячам пациентов в год.Большую помощь владимирским онкологам оказывает Национальный Медицинский Исследовательский Центр радиологии Минздрава России. Это организационно-методическая поддержка всей службы.Екатерина Сысоева, заведующая отделом НМИЦ радиологии (Москва):- Это и организация центров амбулаторной онкологической помощи, это переоснащение онкологического диспансера. Мы смотрим как маршрутизируются пациенты во Владимирской области и как они проходят лечение. То есть все ли методы лечения применяются, применяются самые современные методики, которые возможны в лечение.Такие визиты в областной онкодиспансер специалисты НИМЦ радиоологии организуют ежегодно. Они проверяют качество оказания онкологической помощи, проводят мастер-классы. Под их кураторством проводятся операции, сотрудники диспансера проходят обучение в столичном центре. Главврач Григорий Лазарев подчеркивает: с реализацией нацпроекта у владимирских онкологов появилось больше возможностей для оказания высокотехнологичной помощи.Григорий Лазарев, главный врач Владимирского областного онкодиспансера:- Широко внедрилась малоинвазивная хирургия. Первыми, наверное, в ЦФО, многие методики стали применять благодаря новым линейным ускорителям. Появления молекулярной генетической лаборатории позволило определять мутации для назначения более точного лекарственного лечения.Валерий Янин, министр здравоохранения Владимирской области:- Случаи даже запущенные - это тоже не приговор. Это тоже лечится. Это тоже оперируется, облучается и химиотерапевтически лечится с помощью иммунных препаратов. Все это в руках высококвалифицированных специалистов онкодиспансера.Эту информацию должны знать все - от терапевтов в поликлиниках до врачей крупных областных стационаров. Своевременная диагностика онкозаболеваний - первый и большой шаг на пути к выздоровлению.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"