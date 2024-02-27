Во Владимире благоустроят 80 дворовых территорий. Ремонт пройдет в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На данный

Во Владимире благоустроят 80 дворовых территорий. Ремонт пройдет в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На данный момент заключены контракты на ремонт по 17-ти адресам. Улицы с номерами домов есть на нашем сайте 6tv.ru. Адресный перечень других территорий пока формируется, пояснили в мэрии. Будут заасфальтированы проезды, выезды, отремонтированы тротуары, установлены