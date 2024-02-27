Во Владимирской области бывший сотрудник оборонного предприятия «Крона» из-за личной неприязни к руководству решил видоизменить сайт организации и поменять доступ к Wi-Fi. Сотрудники ФСБ

Во Владимирской области бывший сотрудник оборонного предприятия «Крона» из-за личной неприязни к руководству решил видоизменить сайт организации и поменять доступ к Wi-Fi. Сотрудники ФСБ задержали 34-летнего мужчину. Как сообщают силовики, инцидент произошел в марте прошлого года. Работник оборонного предприятия после увольнения с должности системного администратора пытался получить доступ к охраняемой законом компьютерной информации, но его