Во Владимире перед судом предстанут двое жителей Москвы.

Во Владимире перед судом предстанут двое жителей Москвы. Мужчин обвиняют в незаконном производстве наркотических средств, совершённом организованной группой, в особо крупном размере. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что в 2022 году москвичи арендовали нежилое помещение в деревне Ставрово Вязниковского района. Там они оборудовали настоящую нарколабораторию и произвели свыше 53 кг запрещённого вещества. Деятельность обвиняемых пресекли сотрудники ФСБ, наркотики нашли и изъяли.В настоящее время уголовное дело в отношении фигурантов передано в суд.