Завтра, 28 февраля, во Владимире состоятся сразу два культурных мероприятия. Из-за этого движение на центральных улицах города временно перекроют. Как сообщили “Шестому каналу” в мэрии,

Завтра, 28 февраля, во Владимире состоятся сразу два культурных мероприятия. Из-за этого движение на центральных улицах города временно перекроют. Как сообщили “Шестому каналу” в мэрии, в областной столице пройдет форум “Духовное наследие России” и фестиваль русской истории и культуры “Столица Андрея Боголюбского”. На официальной странице Русского Культурного Центра СТОГЛАВ опубликовали программу, в ней – военно-историческое