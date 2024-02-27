Во Владимире прошёл турнир по фигурному катанию на Кубок Ирины Слуцкой На арене ледового дворца...

Во Владимире прошёл турнир по фигурному катанию на "Кубок Ирины Слуцкой"На арене ледового дворца "Владимир" состоялся ежегодный детско - юношеский турнир по фигурному катанию на "Кубок Ирины Слуцкой". Одну из пяти главных наград завоевал воспитанник владимирской спортшколы номер восемь. С юными фигуристами пообщалась Полина Лаптева.Взлеты и падения - таков путь начинающих фигуристов к большим победам. Удержать баланс во время вращения, выдержать и психологически. Услышать своего наставника и собраться перед выступлением. Настоящая проверка на прочность.Для Миланы Красотиной из Иваново это первые выездные соревнования. Максимально сосредоточены и родители, и тренеры. Проживают вместе с юными спортсменами каждую эмоцию.Ксения Красотина, мама Миланы:- Она не растерялась, слава богу, и все сделала как должно было быть. Будем заниматься, хотим получить КМС в будущем, так и будем дальше катать, тренироваться, выступать, ездить по разным городам.А юная Наташа говорит, что для нее участие в соревнованиях - это прыжок в мир профессионального спорта.Варвара Парамонова:- Бывает немного не получается, но это редко бывает. Когда я вырасту и буду уже намного лучше кататься, хочу на Олимпийские игры.Анастасия Парамонова, мама Варвары:- Мы много чем пробовали заниматься, но она сама выбрала этот вид спорта. Она занимается. Ей нравится и мне тоже нравится.Алина из Рязани. Маленькая девочка скромно заявляет, было всякое. "Падала и поднималась" с предпоследних мест на вершины пъедесталов. Ступень за ступенью юная фигуристка идет к мечте.- Какие у тебя дальнейшие планы, мечты?Алина Овчинникова:- Научиться акселю.Соревнования на кубок Ирины Слуцкой проходят ежегодно с 2016 года. К сожалению, в этом году, Ирина не смогла лично присутствовать на соревнованиях, но внимательно наблюдала за онлайн-трансляцией и подготовила для ребят эксклюзивные награды.Стеклянный кубок для победителя, а также памятные медали и подарки в номинациях "Дебют", "Новичок", "Юный фигурист" и "За волю к победе" в детском и юношеском разрядах. Ребята с 4 до 17 лет. Главный подарок для победителя - поездка в детский лагерь.Анастасия Кайгородова, главный судья турнира "Кубок Ирины Слуцкой":- Когда мы приезжаем в регионы, для меня это только интересно. Потому что мы видим новых спортсменов. Мы отмечаем что - то для себя. Когда они что - то завоевывают, когда у них получается, они это видят. Это стимул именно заниматься спортом.Главная миссия таких соревнований - объединить ребят из разных регионов и вдохновить к новым достижениям. Тренеры и судьи признаются, что с каждым годом требования к спортсменам, как и их собственные возможности растут. "Выращивать" спортивную смену нужно шаг за шагом, оттачивая технику как лезвия коньков.Полина Лаптева, Александр Чунаев, "Вести-Владимир"