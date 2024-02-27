Во Владимире семьи с несовершеннолетними детьми наконец-то расселили из аварийного дома 1917 года...

Во Владимире семьи с несовершеннолетними детьми наконец-то расселили из аварийного дома 1917 года постройки.И вновь благодаря вмешательству прокуратуры Владимирской области. После проверки стало ясно, что многоквартирный жилой дом № 9-а (по улице Подбельского) областного центра 1917 года постройки - аварийный и подлежит сносу.«Физический износ конструкций и инженерного оборудования дома составлял 72%. Сети электроснабжения и печное отопление находились в аварийном состоянии. Капитальному ремонту здание не подлежало.Вместе с тем, на момент надзорных мероприятий в доме были зарегистрированы и продолжали проживать в небезопасных условиях 15 человек, включая несовершеннолетних детей...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием к городской администрации о расселении жильцов.Благодаря оперативному вмешательству - семьям были предоставлены новые благоустроенные квартиры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области