Во Владимирской области перед судом предстанет 23-летний житель Москвы.

Во Владимирской области перед судом предстанет 23-летний житель Москвы. Молодого человека обвиняют в 13 эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Об этом рассказала УМВД России по 33-му региону.Правоохранители установили, что москвич был курьером в схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Жертвами стали пенсионеры из Владимирской, Московской, Ивановской и Тульской областей. Обманутые граждане отдавали парню все свои сбережения, чтобы только помочь близким людям.Отмечается, что деньги обвиняемый переводил сообщникам, которые следили за каждым шагом курьера. В общем счёте москвич забрал у потерпевших свыше 3 млн рублей.В настоящий момент уголовное дело в отношении москвича передано в суд.