Владимирским родителям выпускников предлагают сдать ЕГЭ по истории. Им придется пройти через регистрацию, сдачу телефона и личных вещей, заполнение бланков и, собственно, тест и сочинение.

Владимирским родителям выпускников предлагают сдать ЕГЭ по истории. Им придется пройти через регистрацию, сдачу телефона и личных вещей, заполнение бланков и, собственно, тест и сочинение. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Эксперимент пройдет с 1 по 31 марта. За это время родители посмотрят, как проходит госэкзамен. Из пресс-релиза правительства Участники акции напишут экзаменационную работу, составленную