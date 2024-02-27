За прошлый год в регионе выявили 131 поддельную банкноту, сообщили в региональном отделении Банка России. Интересно, что помимо купюр, были также обнаружены 2 десятирублевые поддельные

За прошлый год в регионе выявили 131 поддельную банкноту, сообщили в региональном отделении Банка России. Интересно, что помимо купюр, были также обнаружены 2 десятирублевые поддельные монеты. Кому и зачем подделывать мелочь? Эксперты Банка объясняют, что сейчас этим никто не занимается. Обнаруженные фальшивые монеты – отголоски прошлых лет, те самые фальшивки, которые не успели изъять, в