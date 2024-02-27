Во Владимирской области за пять дней полицией из незаконного оборота изъято 20 единиц...

Во Владимирской области за пять дней полицией из незаконного оборота изъято 20 единиц огнестрельного оружия.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что на территории региона завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие».За пять дней сотрудниками полиции из незаконного оборота изъяты 20 единиц огнестрельного оружия, в общей сложности свыше 340 боеприпасов различного калибра и 930 граммов взрывчатых веществ.В период проведения оперативно-профилактических мероприятий следователями органов внутренних дел возбуждено 5 уголовных дел.Так, например, сотрудники уголовного розыска Отделения МВД России по Киржачскому району установили, что местный житель незаконно хранил 350 граммов бездымного пороха, а также 45 боеприпасов различного калибра.В настоящее время в отношении фигуранта следователем следственного отдела Киржачского Отд МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ и ст. 222.1 УК РФ.Сотрудники полиции напоминают:- хранение гражданского оружия и патронов к нему позволено гражданам, получившим разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.- если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие им найдено или передано ему, то хранение и использование этого оружия запрещены.- граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, от уголовной ответственности освобождаются, если в их действиях не содержится иного состава преступления.Фото: freepik.com