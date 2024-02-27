Во Владимирской областной библиотеке для слепых ввели новый метод обучения -...
Во Владимирской областной библиотеке для слепых ввели новый метод обучения - тифлокомментирование
Фильмы, книги, картины и игрушки для незрячих людей. В областной библиотеке для слепых ввели новый метод обучения - в сопровождении тифлокомментатора. Много ли таких специалистов в регионе? Подробнее - Ангелина Свищ.
- Барыня. Перед нами характерный и неподдельный образ того времени.
На языке Брайля краткое описание игрушки Барыня. Мария Егоркина с особым интересом читает пояснительный комментарий и изучает предмет. Наощупь. Значение каждого узора и рельефа объясняет тифлокомментатор Нина Мартынова. Представитель очень редкой и важной профессии. Таких специалистов в стране- единицы.
Слабовидящие и незрячие люди "видят" мир через прикосновения. К сожалению, некоторые вещи потрогать невозможно. Для этого есть специальная методика - тифлокомментирование. Это описание визуальной информации которую не может получить незрячий человек. Тифлокомментаторы лаконично описывают предмет или действия. Несмотря на "новизну" методики во владимирской областной библиотеке для слепых ее уже успешно применяют .
Нина Мартынова, заведующая методическим отделом Владимирской областной специальной библиотеки для слепых:
- Цель нашей библиотеки, конечно, тифлокомментирование при массовых мероприятиях. И очень важно, мы издаем краеведческие книги и важно какие-то объекты комментировать, фотографии, растения, туже самую Гороховецкая игрушку.
Особенно востребовано подробное описание в музеях, театрах и кино. Современные фильмы и постановки уже сопровождают тифлокомментированием. Милана учится в 7 классе. И такая методика поможет ей еще лучше узнать окружающий мир.
Милана:
- Мне очень понравилось занятие. Мы там смотрели коников, притек и барынь.
Уникальных специалистов - тифлокомментаторов- во Владимирской области пока всего два. Но попробовать себя в описании привычных предметов может каждый. В библиотеке готовы этому обучить, главное- желание.
Ангелина Свищ, Илья Хлудов "Вести-Владимир"