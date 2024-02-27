Во Владимирской областной библиотеке для слепых ввели новый метод обучения -...

Во Владимирской областной библиотеке для слепых ввели новый метод обучения - тифлокомментированиеФильмы, книги, картины и игрушки для незрячих людей. В областной библиотеке для слепых ввели новый метод обучения - в сопровождении тифлокомментатора. Много ли таких специалистов в регионе? Подробнее - Ангелина Свищ.- Барыня. Перед нами характерный и неподдельный образ того времени.На языке Брайля краткое описание игрушки Барыня. Мария Егоркина с особым интересом читает пояснительный комментарий и изучает предмет. Наощупь. Значение каждого узора и рельефа объясняет тифлокомментатор Нина Мартынова. Представитель очень редкой и важной профессии. Таких специалистов в стране- единицы.Слабовидящие и незрячие люди "видят" мир через прикосновения. К сожалению, некоторые вещи потрогать невозможно. Для этого есть специальная методика - тифлокомментирование. Это описание визуальной информации которую не может получить незрячий человек. Тифлокомментаторы лаконично описывают предмет или действия. Несмотря на "новизну" методики во владимирской областной библиотеке для слепых ее уже успешно применяют .Нина Мартынова, заведующая методическим отделом Владимирской областной специальной библиотеки для слепых:- Цель нашей библиотеки, конечно, тифлокомментирование при массовых мероприятиях. И очень важно, мы издаем краеведческие книги и важно какие-то объекты комментировать, фотографии, растения, туже самую Гороховецкая игрушку.Особенно востребовано подробное описание в музеях, театрах и кино. Современные фильмы и постановки уже сопровождают тифлокомментированием. Милана учится в 7 классе. И такая методика поможет ей еще лучше узнать окружающий мир.Милана:- Мне очень понравилось занятие. Мы там смотрели коников, притек и барынь.Уникальных специалистов - тифлокомментаторов- во Владимирской области пока всего два. Но попробовать себя в описании привычных предметов может каждый. В библиотеке готовы этому обучить, главное- желание.Ангелина Свищ, Илья Хлудов "Вести-Владимир"