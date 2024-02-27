Военный хирург Михаил Суханов и член регионального штаба Народного Фронта Наталья Баранкова...

Военный хирург Михаил Суханов и член регионального штаба Народного Фронта Наталья Баранкова рассказали, как Владимирская область помогает бойцам на передовойНаш земляк - известный хирург Михаил Суханов вернулся во Владимир из зоны СВО. Врач приехал в короткий отпуск. В зону боевых действий онотправился добровольцем.Что оказалось самым сложным на передовой? И как регион помогает и бойцам, и военным медикам? Об этом в интервью "Вестям" рассказали военный хирург Михаил Суханов и Наталья Баранкова- член регионального штаба Народного Фронта. С ними беседовала Мария Платанюк.