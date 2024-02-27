На минувшей неделе, с 19 по 25 февраля 2024 года, во Владимирской области зафиксировано 18 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 20 человек.

На минувшей неделе, с 19 по 25 февраля 2024 года, во Владимирской области зафиксировано 18 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 20 человек. Среди пострадавших оказались 5 детей. Об этом рассказала УМВД России по 33-му региону.Кроме того, за 7 дней правоохранители оформили 481 происшествие с материальным ущербом. Также полицейские обнаружили 97 водителей, которые сели за руль в пьяном виде.