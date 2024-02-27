В понедельник, 26 февраля, жилищные сертификаты получили 18 молодых владимирских семей, в том числе 13 многодетных.

В понедельник, 26 февраля, жилищные сертификаты получили 18 молодых владимирских семей, в том числе 13 многодетных. Об этом рассказала администрации Владимира.Заветные свидетельства землякам вручил глава города Дмитрий Наумов и поздравил жителей со значимым событием.Как отметили в мэрии, с 2004 по 2023 годы благодаря различным городским, региональным и федеральным программам жилищные условия улучшили 1362 молодые владимирские семьи.