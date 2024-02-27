Избушка бабы Яги появилась в деревне Захарово Судогодского района. Её построил местный умелец для детворы. Постройка вращается по кругу, и принимает исходное положение. Внутри видно фигурку

Избушка бабы Яги появилась в деревне Захарово Судогодского района. Её построил местный умелец для детворы. Постройка вращается по кругу, и принимает исходное положение. Внутри видно фигурку самой хозяйки. А вот охраняет избу Дед Мороз, которого слепили из снега. С собой у него посох и мешок с подарками. Арт-объекты обнаружили участники проекта “ИнформУик” во время обхода