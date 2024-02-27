Правоохранители задержали 40-летнего летнего жителя Юрьев-Польского района.

Правоохранители задержали 40-летнего летнего жителя Юрьев-Польского района. Мужчину обвиняют в незаконном хранении наркотических средств. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Во время обыска в частном доме подозреваемого нашли свыше 120 граммов частей наркосодержащего растения, а также порядка 55 граммов готового зелья. Полицейские выяснили, что весь «урожай» мужчина собрал на своём приусадебном участке и держал для личного потребления.В настоящий момент в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.